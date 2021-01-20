Гимн США на церемонии инаугурации Байдена исполнила Леди Гага

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20 января 2021, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Леди Гага, Фото: соцсети

Певица Леди Гага исполнила гимн США на церемонии инаугурации Джо Байдена. Она была в красной юбке,

темно-синем пиджаке с брошью в виде голубя, в волосы были вплетены желто-черные ленты и укреплена красная роза.

Певица вчера опубликовала фото в вашингтонском Капитолии и выразила надежду, что день инаугурации Байдена будет мирным для всех американцев.



Джо Байден официально вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки.

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