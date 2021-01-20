ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

На церемонии инаугурации Байдена будут присутствовать три бывших президента США

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На церемонии инаугурации Байдена будут присутствовать три бывших президента США
Капитолий, pixabay.com

В среду, 20 января, стало известно, что три бывших президента Соединенных Штатов Америки будут присутствовать на инаугурации 46-го лидера страны Джо Байдена. Об этом заявили в штабе избранного главы США.

Уточняется, что торжественную церемонию посетят Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. 39-й президент США – 96-летний Джимми Картер – не сможет присутствовать на инаугурации Джо Байдена по состоянию здоровья. 45-й американский лидер Дональд Трамп ранее сообщил, что его на церемонии не будет – ранее сегодня он и его супруга Мелания уехали во Флориду.

Согласно последней информации, Байден принесет присягу в полдень по местному времени (20.00 по Москве).

ЕТ

Политика

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая вводит санкции против 28 человек, включая Майка Помпео и других представителей администрации Трампа, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью