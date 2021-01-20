На церемонии инаугурации Байдена будут присутствовать три бывших президента США
20 января 2021, 18:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду, 20 января, стало известно, что три бывших президента Соединенных Штатов Америки будут присутствовать на инаугурации 46-го лидера страны Джо Байдена. Об этом заявили в штабе избранного главы США.
Уточняется, что торжественную церемонию посетят Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. 39-й президент США – 96-летний Джимми Картер – не сможет присутствовать на инаугурации Джо Байдена по состоянию здоровья. 45-й американский лидер Дональд Трамп ранее сообщил, что его на церемонии не будет – ранее сегодня он и его супруга Мелания уехали во Флориду.
Согласно последней информации, Байден принесет присягу в полдень по местному времени (20.00 по Москве).
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