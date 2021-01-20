CNN: Трамп оставил в Овальном кабинете записку Байдену
20 января 2021, 18:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
CNN, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщает, что 45-й президент США Дональд Трамп, покидающий сегодня пост, оставил в Овальном кабинете записку для своего сменщика на должности Джо Байдена.
Согласно последней информации журналистов, Дональд Трамп мог положить небольшое послание для 46-го президента Соединенных Штатов Америки в верхний ящик рабочего стола, который находится в Овальном кабинете Белого дома. Содержание записки к настоящему моменту остается неизвестным.
Источники утверждают, что супруга уходящего с поста Дональда Трампа Мелания в свою очередь оставила короткую приветственную записку будущей первой леди США Джилл Байден.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.