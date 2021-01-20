CNN: Трамп оставил в Овальном кабинете записку Байдену

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20 января 2021, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

письмо, pixabay.com

CNN, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщает, что 45-й президент США Дональд Трамп, покидающий сегодня пост, оставил в Овальном кабинете записку для своего сменщика на должности Джо Байдена.

Согласно последней информации журналистов, Дональд Трамп мог положить небольшое послание для 46-го президента Соединенных Штатов Америки в верхний ящик рабочего стола, который находится в Овальном кабинете Белого дома. Содержание записки к настоящему моменту остается неизвестным.

Источники утверждают, что супруга уходящего с поста Дональда Трампа Мелания в свою очередь оставила короткую приветственную записку будущей первой леди США Джилл Байден.