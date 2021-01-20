Байден посетил инаугурационную церковную службу

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20 января 2021, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вместе с лидерами Конгресса посетили церковную службу в соборе Святого Апостола Матфея перед инаугурацией.

Традиция посещать службу перед принятием присяги зародилась в 1933 году, когда к власти пришел Франклин Рузвельт.

CNN опубликовало официальное расписание дня инаугурации. В 18:30 Байден и Харрис приедут в Капитолий,там в 19:15 пройдет присяга Камалы Харрис. В 20:00 Джо Байден примет присягу как 46-й президент США, потом им будет произнесена инаугурационная речь.

В 21:40 Байден и Харрис проведут проверку готовности войск к параду, в 22:25 пройдет возложение цветов к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище и к 23:15 они уедут в Белый дом.

Видео, как Трамп покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации Байдена.