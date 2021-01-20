Байден после отъезда Трампа из Вашингтона заявил о наступлении «нового дня» в Америке
20 января 2021, 17:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в среду, 20 января, после вылета своего предшественника Дональда Трампа из Вашингтона заявил, что в стране наступил "новый день".
Ранее сегодня Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом. Семейная пара вылетела в свою резиденцию во Флориде, где планирует жить.
Отметим, что через несколько часов в Вашингтоне состоится инаугурация, в рамках которой Джозеф Байден станет законным президентом Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп ранее сообщил, что не будет присутствовать на торжественной церемонии.
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