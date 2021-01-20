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Байден после отъезда Трампа из Вашингтона заявил о наступлении «нового дня» в Америке

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Байден после отъезда Трампа из Вашингтона заявил о наступлении «нового дня» в Америке
Джо Байден, Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в среду, 20 января, после вылета своего предшественника Дональда Трампа из Вашингтона заявил, что в стране наступил "новый день".

Ранее сегодня Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом. Семейная пара вылетела в свою резиденцию во Флориде, где планирует жить.

Отметим, что через несколько часов в Вашингтоне состоится инаугурация, в рамках которой Джозеф Байден станет законным президентом Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп ранее сообщил, что не будет присутствовать на торжественной церемонии. 

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