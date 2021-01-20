Трамп выразил уверенность в том, что администрация Байдена добьется успехов
20 января 2021, 17:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 20 января, пожелал администрации 46-го лидера страны Джозефа Байдена успехов и удачи. Ранее сегодня политик покинул Белый дом.
Трамп, обращаясь к группе своих сторонников на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона, выразил уверенность в том, что администрации Байдена будет сопутствовать успех. Политик обратил внимание на то, что его администрация заложила основу для того, чтобы 46-й президент США добился впечатляющих успехов.
Ранее журналисты сообщили, что Дональд и Мелания Трамп уехали из Белого дома. Семейная пара отправилась на вертолете на авиабазу Эндрюс, после чего они сядут в самолет, чтобы добраться до резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.