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Трамп выразил уверенность в том, что администрация Байдена добьется успехов

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп выразил уверенность в том, что администрация Байдена добьется успехов
45-й президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/CNP/AdMedia

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 20 января, пожелал администрации 46-го лидера страны Джозефа Байдена успехов и удачи. Ранее сегодня политик покинул Белый дом.

Трамп, обращаясь к группе своих сторонников на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона, выразил уверенность в том, что администрации Байдена будет сопутствовать успех. Политик обратил внимание на то, что его администрация заложила основу для того, чтобы 46-й президент США добился впечатляющих успехов.

Ранее журналисты сообщили, что Дональд и Мелания Трамп уехали из Белого дома. Семейная пара отправилась на вертолете на авиабазу Эндрюс, после чего они сядут в самолет, чтобы добраться до резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

ЕТ

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