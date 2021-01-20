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Власти Нидерландов планируют ввести комендантский час

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Нидерландов планируют ввести комендантский час
Амстердам, pixabay.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство страны считает необходимым ввести комендантский час, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Рютте отметил, что комендантский час предлагается ввести с вечера пятницы, 22 января, с 20:30 по 04:30 по местному времени (с 22:30 по 06:30 по Москве). В этот период гражданам будет позволено выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости, в частности, для поездки на работу, возвращения домой с работы или для выгула собак.

Данную меру должен одобрить национальный парламент, где нет единого мнения по вышеуказанному вопросу. 

ЕТ

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