Власти Иордании решили отменить карантин для иностранных туристов

Аргументы Недели → В мире 13+

15 января 2021, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Амман, Иордания. Фото: pixabay.com

Иордания отменила карантин для всех иностранных туристов, прибывающих в королевство.

Кроме этого, власти приняли решение об отмене комендантского часа в стране. При этом тестирование на коронавирус остается обязательным.

Сообщается, что результаты первого должны быть готовы не ранее чем за 72 часа до поездки, а второй проводится в аэропорту после прибытия. Эта услуга обойдется туристу в 40 американских долларов.

Ранее сообщалось, что Иордания отказалась от совместного проекта с Россией по строительству АЭС.