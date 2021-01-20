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Американские эксперты оценили вероятность войны между Россией и Украиной в 2021 году

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Американские эксперты оценили вероятность войны между Россией и Украиной в 2021 году
солдаты, pixabay.com

Эксперты Американского Совета по международным отношениям и специалисты Центра превентивных действий оценили вероятность возникновения прямого военного столкновения России и Украины в текущем году.

Согласно последней информации, вероятность прямого вооруженного столкновения РФ и Украины в 2021 году оценивается экспертами как умеренная. Однако специалисты не исключают, что в ближайшем будущем могут усилиться боевые действия в Донбассе, что приведет к обострению напряженности в отношениях Москвы и Киева.

Подчеркивается, что уровень угрозы для Соединенных Штатов Америки в случае данного конфликта будет умеренным.

ЕТ

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