Американские эксперты оценили вероятность войны между Россией и Украиной в 2021 году
20 января 2021, 16:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Эксперты Американского Совета по международным отношениям и специалисты Центра превентивных действий оценили вероятность возникновения прямого военного столкновения России и Украины в текущем году.
Согласно последней информации, вероятность прямого вооруженного столкновения РФ и Украины в 2021 году оценивается экспертами как умеренная. Однако специалисты не исключают, что в ближайшем будущем могут усилиться боевые действия в Донбассе, что приведет к обострению напряженности в отношениях Москвы и Киева.
Подчеркивается, что уровень угрозы для Соединенных Штатов Америки в случае данного конфликта будет умеренным.
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