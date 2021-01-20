Украинский аналитик Бадрак призвал создать ракеты, способные долететь до Кремля
20 января 2021, 16:36[ «Аргументы Недели» ]
Валентин Бадрак, украинский военный аналитик, призвал создать ракеты, способные долететь до Кремля. С соответствующим заявлением специалист высказался некоторое время назад в беседе с журналистами.
Эксперт отметил, что властям бывшей советской республики следует выделять на перевооружение своей армии минимум 3-4 миллиарда долларов в год. В этом случае Киев сможет «продемонстрировать зубы» России и «в действительности иметь ракеты», спрогнозировал Бадрак.
По словам аналитика, Украине нужны ракеты с дальностью полета полторы тысяч километров. Если у Киева появятся боеприпасы, способные «достать» до Кремля, риторика переговоров с РФ изменится, процитировал Валентина Бадрака интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Как сообщалось ранее сегодня, Алексей Арестович, спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу, озвучил точку зрения, согласно которой Москва и Киев могут примириться за один день.
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