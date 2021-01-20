Спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу Арестович: Россия и Украина могут примириться за один день

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20 января 2021, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация и Украина могут примириться за один день. С таким заявлением выступил Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

Как информирует интернет-издание «Русская весна», Арестович отметил, что Москва и Киев могут наладить отношения за один день. По словам спикера делегации, это произойдет, если соответствующее решение примет руководство РФ.

Украинская сторона обвиняет Россию в оказании прямой военной помощи силам ДНР и ЛНР. Официальная Москва подобные утверждения отрицает.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский озвучил прогноз, согласно которому непризнанные республики могут войти в состав России, если новая администрация США будет оказывать давление на Москву по Донбассу.