Спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу Арестович: Россия и Украина могут примириться за один день
20 января 2021, 15:11[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация и Украина могут примириться за один день. С таким заявлением выступил Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.
Как информирует интернет-издание «Русская весна», Арестович отметил, что Москва и Киев могут наладить отношения за один день. По словам спикера делегации, это произойдет, если соответствующее решение примет руководство РФ.
Украинская сторона обвиняет Россию в оказании прямой военной помощи силам ДНР и ЛНР. Официальная Москва подобные утверждения отрицает.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский эксперт Михаил Погребинский озвучил прогноз, согласно которому непризнанные республики могут войти в состав России, если новая администрация США будет оказывать давление на Москву по Донбассу.
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