Политолог Погребинский: ДНР и ЛНР могут войти в состав России, если новые власти США будут давить на Москву по Донбассу

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19 января 2021, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР могут войти в состав Российской Федерации, если новые власти Соединенных Штатов будут давить на Москву по проблеме Донбасса. Соответствующий прогноз озвучил Михаил Погребинский, киевский политолог.

По мнению эксперта, если команда избранного президента США Джо Байдена провозгласит о том, что заставит РФ урегулировать конфликт в Донбассе на американских условиях, Москва в итоге присоединит республики. Этому шагу будет предшествовать признание ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, отметил процитированный «ПолитНавигатором» Погребинский.

Как сообщалось ранее во вторник, аналитик Александр Перенджиев предрек, что РФ может атаковать ракетами Украину в случае ее военного нападения на республики Донбасса.