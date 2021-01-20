Глава МИД Украины Кулеба считает, что президент России однажды «поклонится» монументу воевавшим в Донбассе

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20 января 2021, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что однажды президент России приедет на украинскую территорию и "поклонится монументу" воевавшим в Донбассе.

Дипломат подчеркнул, что не говорит, какой именно президент совершит данный шаг, однако заметил, что такой визит "обязательно будет".

Дмитрий Кулеба также назвал одной из стратегических задач Киева на сегодняшний день "разъединение" в сознании западных стран представление о России и Украине на всех уровнях, поскольку это две независимые страны с абсолютно разными политическими векторами. Кроме того, глава украинского МИД назвал Россию "травмой Украины" и подчеркнул, что именно с ней связан самый худший период истории страны.