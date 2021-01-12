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Поклонская о киевском саммите по Крыму: «мероприятие по захвату части России»

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская о киевском саммите по Крыму: «мероприятие по захвату части России»
Наталья Поклонская, фото: соцсети

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская прокомментировала приглашение России принять участие в проекте "Крымская платформа", инициированном Украиной.

"Саммит «Крымской платформы» является сомнительным мероприятием, напоминающим сбор заговорщиков по захвату части территории суверенного государства – России", – написала Поклонская на своем канале в Telegram. Поклонская отметила, что ей есть что рассказать о том, как жители Крыма защищали себя самостоятельно, а в это время "в Киеве делили кабинеты некоторые бывшие «регионалы» и стартующие дипломаты (коим являлся Дмитрий Кулеба)".

Ранее депутат уже высказывалась по поводу "Крымской платформы": "Даже приму приглашение для участия в данной платформе - расскажу, кем и как нарушены права людей. И станет ясно, что искать виновных не надо - достаточно посмотреть на себя политикам в Киеве".

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве: "Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма". Украинская сторона предложила также присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.

 

НС

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