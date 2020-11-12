Наталья Поклонская заявила, что может принять участие в украинской «Крымской платформе»

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12 ноября 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Госдумы Наталья Поклонская готова принять предложение выступить на международной «Крымской платформе», созданной на Украине. Информацию об этом она разместила в своем Telegram-канале.

-Кто-то в Киеве хочет поговорить о нарушениях прав крымчан? Я готова поделиться информацией.

Прекрасно, что Литва и другие «обеспокоенные» страны поддерживают решение Украины о создании международной Крымской платформы для «благородных целей»: следить за ситуацией с правами человека и экологией на полуострове.

Предлагаю первой темой для обсуждения на данной платформе выбрать нарушение украинской стороной статьи 30 Всеобщей декларации прав человека, статьи 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах, а также Устава ООН. Другими словами, незаконное лишение миллионов людей, проживающих в Крыму (граждан России, Украины, крымских татар и т.д.), базисного права на питьевую воду, что можно расценивать как особый вид политически мотивированных репрессий в отношении простых людей.

Даже приму приглашение для участия в данной платформе - расскажу, кем и как нарушены права людей. И станет ясно, что искать виновных не надо - достаточно посмотреть на себя политикам в Киеве, - заявила Наталья Поклонская.