Издание Sohu поставило Россию на первое место в списке самых опасных военных противников для США

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20 января 2021, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Названы государства, представляющие самую большую военную опасность для Соединенных Штатов. Соответствующий материал появился некоторое время назад в китайском интернет-сегменте.

Издание Sohu поставило на первое место в списке самых опасных американских противников Российскую Федерацию. В процитированном материале отмечается, что военные РФ являются головной болью для США из-за своей бесстрашности. У армии Штатов нет средств, позволяющих победить Россию, полагают авторы Sohu.

Также в списке китайского сайта, в частности, присутствуют такие страны, как Афганистан, Вьетнам и Израиль.

Ранее в среду ресурс Avia.pro написал, что работа российской системы РЭБ могла привести к крушению американского вертолета на территории Сирии.