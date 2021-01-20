Издание Sohu поставило Россию на первое место в списке самых опасных военных противников для США
20 января 2021, 11:45[ «Аргументы Недели» ]
Названы государства, представляющие самую большую военную опасность для Соединенных Штатов. Соответствующий материал появился некоторое время назад в китайском интернет-сегменте.
Издание Sohu поставило на первое место в списке самых опасных американских противников Российскую Федерацию. В процитированном материале отмечается, что военные РФ являются головной болью для США из-за своей бесстрашности. У армии Штатов нет средств, позволяющих победить Россию, полагают авторы Sohu.
Также в списке китайского сайта, в частности, присутствуют такие страны, как Афганистан, Вьетнам и Израиль.
Ранее в среду ресурс Avia.pro написал, что работа российской системы РЭБ могла привести к крушению американского вертолета на территории Сирии.
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