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Горбачёв считает, что продлить Договор СНВ-3 необходимо и реально

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Горбачёв считает, что продлить Договор СНВ-3 необходимо и реально
Михаил Горбачев, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Михаил Горбачёв, оценивая отношения России и США, высказал мнение о необходимости продления Договора СНВ-3. По оценке первого и единственного президента СССР, продлить договор реально.

Политик напомнил, что избранный 46-й президент США Джо Байден выступал за это выступал в ходе предвыборной кампании.
По воспоминанию Горбачёва, он встречался в Байденом в Белом доме в 2009 году, в самом начале президентства Барака Обамы. "Главное, в чем мы тогда сошлись, — надо продолжать процесс ядерного разоружения. Я ему сказал: вы, будучи сенатором, поддерживали договоры, которые мы подписали с президентами Рейганом и Бушем, сейчас надо сделать следующий шаг", - цитирует Михаила Горбачёва ТАСС.

Претендент на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что команда Байдена намерена добиваться продления договора.

ИЧ

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