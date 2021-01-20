Блинкен сообщил о стремлении команды Байдена продлить ДСНВ

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20 января 2021, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Энтони Блинкен, фото: twitter.com/ABlinken/photo

Администрация президента США Джозефа Байдена, который 20 января примет присягу на инаугурации, после этого мероприятия начнет разбираться с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Претендент на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что команда Байдена намерена добиваться продления договора. Блинкен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам сообщил, что президент Байден примет решение о сроке действия договора. По мнению политика, договор продлят на пять лет. Блинкен также отметил, что администрация не будет соглашаться на любые ограничения в отношении системы противоракетной обороны.

Действие договора истекает 5 февраля 2021 года. При уже практически бывшем президенте Трампе России и США не удалось договориться по продлению ДСНВ за четыре года. Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал продлить договор.