Группа международных экспертов сравнила пандемию коронавируса COVID-19 с аварией на АЭС в Чернобыле

Аргументы Недели → В мире 13+

20 января 2021, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

vk.com/whoinrussia

Группа международных экспертов под председательством бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф сравнила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 с аварией на АЭС в Чернобыле.

По мнению экспертов, пандемия коронавируса может поспособствовать ускорению необходимой реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так же как ранее авария на чернобыльской АЭС вызвала изменения в работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты считают, что ВОЗ недостаточно финансируется и требует реформы, чтобы организация имела ресурсы для более эффективного реагирования на вспышки смертельных заболеваний.

Джонсон-Серлиф и Кларк уже неоднократно отмечали, что возможности ВОЗ ограничены, а пандемия коронавируса показала необходимость реформировать организацию, наделить полномочиями по обеспечению соблюдения международных правил здравоохранения, увеличить ее финансирование.

Более 93 тысячи человек умерли из-з коронавируса в мире за минувшую неделю - это самый высокий показатель с начала пандемии.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заразившихся за семь дней увеличилось более чем на 4,7 миллиона.