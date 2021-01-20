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Эксперт в сфере энергетического развития Сергей Пикин оценил новые санкции США по «Северному потоку — 2»

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт в сфере энергетического развития Сергей Пикин оценил новые санкции США по «Северному потоку — 2»
gazprom.ru, globallookpress.com

Новые санкции США не угрожают компаниям, которые ведут строительство «Северного потока — 2» на завершающих этапах, так как у них нет счетов в американских банках.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций против баржи «Фортуна», задействованной в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

По мнению эксперта, «Фортуна» и компании, в отношении которых были применены санкции, сегодня были к этому абсолютно готовы, - передаёт RT. Как полагает Пикин, «с точки зрения функционирования процесса достройки ничего не угрожает, потому что эти компании не имеют счетов в США».

Соединённые Штаты Америки 19 января 2021 года ввели санкции против баржи «Фортуна», владельца трубоукладчика — компании «КВТ-Рус», базирующейся в России компании «Рустанкер» и супертанкера «Максим Горький».

ИЧ

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