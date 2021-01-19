В Мексику в январе поступит около 7,5 миллионов доз вакцины «Спутник V»
19 января 2021, 21:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Власти Мексики раскрыли детали соглашения о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным правительства страны, на начальном этапе с января по март должны быть поставлены 7,4 миллиона доз.
Об этом заявил глава МИД Марсело Эбрард. По его словам, объем первой партии российской вакцины, которая на три недели станет основным препаратом для иммунизации в Мексике из-за остановки поставок от Pfizer, составит 400 тысяч доз. Российская вакцина начнет применяться после 25 января.
На днях федеральное правительство Мексики заявило, что достигло предварительных договоренностей о приобретении 24 миллионов доз препарата по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство «Спутник V».
Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко предложила представителю генсека ООН привиться российской вакциной.
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