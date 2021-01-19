Матвиенко предложила представителю генсека ООН привиться российской вакциной

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19 января 2021, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Валентина Матвиенко предложила представителю генсека ООН Мигелю Анхелю привиться «Спутником V».

Спикер Совета Федерации заявила представителю по Альянсу цивилизаций, что он будет полностью защищен от коронавируса, если сделает прививку зарегистрированной вакциной российского производства.

«Вы будете полностью защищены от коронавируса», - сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что посол Италии в Москве Терраччано привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме этого, такую возможность не исключил и глава турецкого дипломатического представительства в РФ.