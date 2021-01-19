Посол Турции в России Самсар не исключил, что привьется вакциной против коронавируса «Спутник V»

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19 января 2021, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Посол Турции в России Мехмет Самсар во вторник, 19 января, сообщил в рамках беседы с журналистами что не исключает возможности привиться российской вакциной от коронавируса нового типа "Спутник V".

Мехмет Самсар подчеркнул, что данный вопрос в настоящий момент прорабатывается. Дипломат заметил, что уже контактировал по этой теме с Министерством иностранных дел Российской Федерации, а также с Министерством здравоохранения. Посол Турции в РФ уточнил, что не исключает возможности привиться вакциной, созданной в России, в будущем.

Ранее стало известно, что посол Италии в России Паскуале Терраччано привился российской вакциной против COVID-19 "Спутник V".