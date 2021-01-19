Власти Приднестровья предлагают продлить особый правовой режим до 1 апреля

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19 января 2021, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт ГД

Президент Приднестровья Вадим Красносельский внес предложение продлить на территории республики действие особого правового режима на два месяца – до 1 апреля.

В пояснительной записке к законопроекту, который направят на рассмотрение парламента, говорится, что ограничительные меры связаны «с необходимостью продолжения борьбы с коронавирусной инфекцией».

Речь идет об ограничениях на выезд из Приднестровья, на передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах республики. Сейчас переболевшим коронавирусом при наличии справки разрешено выезжать из республики в течение двух месяцев без дополнительного тестирования и последующей изоляции. Пересекать границу без карантина могут разрешить тем, кто прошел вакцинацию.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду пробует решить вопрос с Приднестровьем в Брюсселе.