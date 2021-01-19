Власти Приднестровья предлагают продлить особый правовой режим до 1 апреля
19 января 2021, 20:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Приднестровья Вадим Красносельский внес предложение продлить на территории республики действие особого правового режима на два месяца – до 1 апреля.
В пояснительной записке к законопроекту, который направят на рассмотрение парламента, говорится, что ограничительные меры связаны «с необходимостью продолжения борьбы с коронавирусной инфекцией».
Речь идет об ограничениях на выезд из Приднестровья, на передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах республики. Сейчас переболевшим коронавирусом при наличии справки разрешено выезжать из республики в течение двух месяцев без дополнительного тестирования и последующей изоляции. Пересекать границу без карантина могут разрешить тем, кто прошел вакцинацию.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду пробует решить вопрос с Приднестровьем в Брюсселе.
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