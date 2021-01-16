Видео, как участники протестного марша в Париже закидали полицейских снежками

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16 января 2021, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Париж, фото: pixabay.com

Жители Парижа вышли на «Марш свободы» — первую в 2021 году акцию протеста против статей законопроекта «О глобальной безопасности». Протестующие выступают в поддержку свободы прессы и против полицейского насилия.

Манифестация проходит по инициативе Национального союза журналистов. Акция началась несмотря на плохие погодные условия, а также на ограничения, связанные с пандемией COVID-19 (комендантский час действует с 18:00).

Видео с места событий опубликовал Ruptly. Участники "Марша свободы" в Париже кидают снежками в полицейских, жгут фаеры и скандируют лозунги.

В столице Австрии проходит протестная акция из-за ограничительных мер по COVID-19.