В столице Австрии проходит протестная акция из-за ограничительных мер по COVID-19

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16 января 2021, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вена, фото: pixabay.com

В эти выходные по всей Австрии запланированы акции протеста. Порядка 10 тысяч человек сегодня участвуют в демонстрации в Вене против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Планировалось, по заявлениям организаторов, что на акцию соберутся 20 тысяч человек. Протестующие собрались на площади Хельденплтац у императорского дворца Хофбунг, скандируя "Курц должен уйти!". Потом демонстрация двинулась на круговую улицу Рингштрасе. Полиция в происходящее не вмешивается.

В стране с 26 декабря введен третий жесткий локдаун из-за COVID-19, планируется, что его окончание произойдет 24 января. Возможно, что ограничительные меры будут продлены, решение об этом будет принято в эти выходные.