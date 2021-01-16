В столице Австрии проходит протестная акция из-за ограничительных мер по COVID-19
16 января 2021, 17:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В эти выходные по всей Австрии запланированы акции протеста. Порядка 10 тысяч человек сегодня участвуют в демонстрации в Вене против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
Планировалось, по заявлениям организаторов, что на акцию соберутся 20 тысяч человек. Протестующие собрались на площади Хельденплтац у императорского дворца Хофбунг, скандируя "Курц должен уйти!". Потом демонстрация двинулась на круговую улицу Рингштрасе. Полиция в происходящее не вмешивается.
В стране с 26 декабря введен третий жесткий локдаун из-за COVID-19, планируется, что его окончание произойдет 24 января. Возможно, что ограничительные меры будут продлены, решение об этом будет принято в эти выходные.
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