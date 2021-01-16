Баку направил в ЕСПЧ заявление с обвинениями Еревана

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16 января 2021, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Азербайджана, фото: pixabay.com

Азербайджан направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о нарушении прав и свобод своих граждан, которые пострадали в результате "военной агрессии Армении".

Кроме азербайджанских юристов в подготовке документа принимали участие известные международные эксперты. Об этом сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство (АзерТАдж).

Республика "предоставила доказательства" фактов бесчеловечных действий армянских вооруженных сил в отношении мирных граждан Азербайджана в ходе 44-дневного конфликта. Выдвинуты также доказательства пропажи 3890 азербайджанцев и непринятия Ереваном каких-либо мер для расследования. Кроме этого Азербайжан приводит данные об обстреле городов и сел в Карабахе со стороны Армении кассетными и фосфорными снарядами, баллистическими ракетами, что привело к гибели и ранению сотен граждан.

В документе содержится требование "принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан".

Вчера Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг над городом Шуши.