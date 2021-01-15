Алиев поднял азербайджанский флаг над городом Шуши

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15 января 2021, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в город Шуши в пятницу впервые с тех пор, как его войска захватили этот важный населенный пункт, занимавший ключевое положение в системе обороны армянской армии, в сопровождении своей жены Мехрибан Алиевой и их дочери Лайлы, и поднял азербайджанский флаг над на центральной площади города. Об этом сообщило ливанское новостное агентство «Аль-Масдар Ньюс».

Подчеркивается символичность в действиях президента Азербайджана. О взятии Шуши азербайджанскими войсками Алиев объявил еще 8 ноября прошлого года. Этот акт стал финальным в той осенней кампании, проведенной Баку при поддержке Турции. Двумя днями позже Алиев подписал совместное заявление со своим российским коллегой Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о прекращении боевых действий в Карабахе, на определенных условиях, что состоится передача части районов Карабаха и соседних с ним – Азербайджану. Также было принято решение о вводе в регион российского миротворческого контингента.