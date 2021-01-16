В Житомире волнуются: Илону Маску нечего показать в городе

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16 января 2021, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Илон Маск, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Власти Житомира не понимают, что может быть интересным для основателя компании SpaceX Илона Маска в городе, сообщил глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался ранее в связи с празднованием 114-летия выдающегося конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Он назвал его "великим украинским учёным", и пригласил Илона Маска посетить 12 апреля Музей космонавтики имени Сергея Королёва.

Савченко задался вопросом, что можно показать в Житомире Маску кроме музея. Он добавил при этом, что все, что касается космонавтики, стащили для США, напомнив процесс над "десятками разведчиков". "Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского", - добавил чиновник.