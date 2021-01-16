В Житомире волнуются: Илону Маску нечего показать в городе
16 января 2021, 17:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Власти Житомира не понимают, что может быть интересным для основателя компании SpaceX Илона Маска в городе, сообщил глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался ранее в связи с празднованием 114-летия выдающегося конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Он назвал его "великим украинским учёным", и пригласил Илона Маска посетить 12 апреля Музей космонавтики имени Сергея Королёва.
Савченко задался вопросом, что можно показать в Житомире Маску кроме музея. Он добавил при этом, что все, что касается космонавтики, стащили для США, напомнив процесс над "десятками разведчиков". "Я не умаляю заслуги Королева, который это все правильно освоил, и у него были свои идеи, как и у Циолковского", - добавил чиновник.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.