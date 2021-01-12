Внук Сергея Королева ответил Зеленскому по поводу национальности ученого
12 января 2021, 20:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Газета.Ru
Президент Украины Владимир Зеленский высказался в связи с празднованием 114-летия выдающегося конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Он назвал его "великим украинским учёным".
И пригласил Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва.
Его слова прокомментировал внук Королёва Андрей. Он отметил, что учёного можно считать как украинским, так и российским, "он полностью лишен национализма". Сергей Павлович родился и учился на Украине, потом учился и работал в России. Внук вспомнил, что как-то армянская делегация отметила, что Королёв вылитый армянин. Такие ученые, по словам Андрея, вне государственных границ, это ученые мирового уровня.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.