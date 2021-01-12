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Внук Сергея Королева ответил Зеленскому по поводу национальности ученого

, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Внук Сергея Королева ответил Зеленскому по поводу национальности ученого
Юрий Гагарин, Сергей Королев, Russian Look

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в связи с празднованием 114-летия выдающегося конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Он назвал его "великим украинским учёным".

И пригласил Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва.

Его слова прокомментировал внук Королёва Андрей. Он отметил, что учёного можно считать как украинским, так и российским, "он полностью лишен национализма". Сергей Павлович родился и учился на Украине, потом учился и работал в России. Внук вспомнил, что как-то армянская делегация отметила, что Королёв вылитый армянин. Такие ученые, по словам Андрея, вне государственных границ, это ученые мирового уровня.

Сегодня Илон Маск на русском языке высказал свое восхищение конструктором Королёвым.

НС

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