Внук Сергея Королева ответил Зеленскому по поводу национальности ученого

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12 января 2021, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Юрий Гагарин, Сергей Королев, Russian Look

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в связи с празднованием 114-летия выдающегося конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Он назвал его "великим украинским учёным".

И пригласил Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королёва.

Его слова прокомментировал внук Королёва Андрей. Он отметил, что учёного можно считать как украинским, так и российским, "он полностью лишен национализма". Сергей Павлович родился и учился на Украине, потом учился и работал в России. Внук вспомнил, что как-то армянская делегация отметила, что Королёв вылитый армянин. Такие ученые, по словам Андрея, вне государственных границ, это ученые мирового уровня.

Сегодня Илон Маск на русском языке высказал свое восхищение конструктором Королёвым.