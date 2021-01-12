Илон Маск на русском языке высказал свое восхищение конструктором Королевым

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12 января 2021, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Илон Маск, Britta Pedersen/dpa

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Twitter ответ на сообщение российской госкорпорации Роскосмос о праздновании дня рождения советского конструктора Сергея Королёва.

12 января советскому конструктору Сергею Королеву исполнилось бы 114 лет. Об этом в соцсети написал официальный аккаунт "Роскосмоса". "Он был великолепен", - написал Маск в комментариях на русском языке.

Илон Маск не впервые восхищается советским конструктором. В июле он отметил, что Королев был "одним из лучших".

Сергей Павлович Королев стоял у истоков советской ракетостроительной промышленности и был одним из ее основателей. Под его личным руководством произошел запуск на околоземную орбиту первого в истории рукотворного спутника, а также Юрия Гагарина. Королев - дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Знаменитый ученый был награждён орденом «Знак Почёта» и тремя орденами Ленина.