Илон Маск заявил, что Сергей Королёв «был одним из лучших»
11 июля 2020, 11:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Всемирно известный американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla заявил, что советский ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв был "одним из лучших".
Маск в субботу, 11 июля, на своей страничке в социальной сети Twitter сообщил, что разговаривал с семьёй Сергея Королёва сегодня и подчеркнул, что советский ученый был "одним из самых лучших". В конце поста бизнесмен добавил: "Корольов / Королёв". Первый вариант написания демонстрирует английское произношение фамилии конструктора.
Напомним, Сергей Королёв – один из главных создателей советской ракетно-космической техники и основатель практической космонавтики. Именно под его руководством был подготовлен и осуществлён запуск в космос первого искусственного спутника Земли, а также первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
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