Россия заняла четвертое место в мире по числу мигрантов
15 января 2021, 21:30[ «Аргументы Недели» ]
По данным доклада Экономического и социального совета ООН,Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов, этот показатель составил 12 млн приезжих.
Самым популярным направлением для международной миграции остаются США — в стране 51 млн приезжих. На 2 месте в списке Германия, на 3 — Саудовская Аравия. Великобритания заняла в этом списке 5 место - 9 миллионов.
В 2020 году две трети всех международных мигрантов жили всего в 20 странах.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин установил квоту на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства в 2021 году.
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