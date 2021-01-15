Россия заняла четвертое место в мире по числу мигрантов

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15 января 2021, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

мигрант, фото: pixabay.com

По данным доклада Экономического и социального совета ООН,Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов, этот показатель составил 12 млн приезжих.

Самым популярным направлением для международной миграции остаются США — в стране 51 млн приезжих. На 2 месте в списке Германия, на 3 — Саудовская Аравия. Великобритания заняла в этом списке 5 место - 9 миллионов.

В 2020 году две трети всех международных мигрантов жили всего в 20 странах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин установил квоту на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства в 2021 году.