В регионах России в 2021 году станет меньше мигрантов
9 ноября 2020, 18:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Премьер-министр Михаил Мишустин установил квоту на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства в 2021 году.
Согласно опубликованному документу, в будущем году будет выдано 39 325 разрешений. В 2020 году была выделена квота на 60 270 разрешений, в 2019 – на 83 480, а в 2018 году – 90 360. Таким образом, число квот сократилось почти втрое в сравнении с тремя годами ранее.
Больше всего разрешений получили Московская область - 2500, Москва - 2000 и Петербург - 1200. Белгородская, Тульская, Ростовская области и Ставропольский край смогут принять по одной тысяче мигрантов.
Ранее сообщалось, что россияне заменят трудовых мигрантов.
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