В регионах России в 2021 году станет меньше мигрантов

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9 ноября 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин установил квоту на временное проживание в России иностранцам и лицам без гражданства в 2021 году.

Согласно опубликованному документу, в будущем году будет выдано 39 325 разрешений. В 2020 году была выделена квота на 60 270 разрешений, в 2019 – на 83 480, а в 2018 году – 90 360. Таким образом, число квот сократилось почти втрое в сравнении с тремя годами ранее.

Больше всего разрешений получили Московская область - 2500, Москва - 2000 и Петербург - 1200. Белгородская, Тульская, Ростовская области и Ставропольский край смогут принять по одной тысяче мигрантов.

Ранее сообщалось, что россияне заменят трудовых мигрантов.