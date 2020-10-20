Россияне заменят трудовых мигрантов

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия закрыла въезд в Россию мигрантам. По этой причине многие предприятия и организации испытывают дефицит рабочих. Проблему приходится решать посредством привлечения местного населения, зарплату которому предстоит существенно повышать. Эксперты считают, что мигранты не скоро вернутся в нашу страну.



Если в 2019 году в Россию въехало почти 13 миллионов мигрантов, то в этом году их количество составило 6,7 миллиона человек. В российском правительстве несколько дней назад сообщили, что в стране не хватает строителей, которые ранее приезжали из стран ближнего зарубежья. Для восстановления кадрового дефицита планируется внедрить программу по обучению россиян строительным специальностям.



Также в Москве некому подметать и убирать улицы, так как не все жители столицы готовы браться за такую работу. Аналогичная ситуация складывается в регионах. К примеру, в Свердловской области не хватает рабочих в сфере промышленности, коммунального хозяйства, клининговых компаний. Огромный спрос наблюдается в работниках общественного питания.



Бизнесу также придётся перестраиваться и пересматривать оплату труда в сторону её увеличения. Всё это приведёт к замедленному восстановлению экономики. Коррупция в миграционной системе будет увеличиваться, что повлечёт затруднение работы государственных механизмов.



