Прививку от коронавируса «Спутником V» получили более 200 тысяч аргентинцев

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15 января 2021, 20:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минпромторга РФ

Аргентина вакцинировала российским «Спутником V» более 200 тысяч человек во всех провинциях страны.

По словам замминистра здравоохранения страны Карлы Виссотти, 200 759 доз были привиты в 24 юрисдикциях.

Первая партия российской вакцины в 300 тысяч доз, прибывшая в Аргентину в конце декабря, предназначена для медиков в возрасте от 18 до 59 лет.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация в России начнется 18 января.