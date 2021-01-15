Глава минюста Молдавии считает, что президент страны находится на грани узурпации власти
15 января 2021, 20:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Министр юстиции Молдавии Фадей Нагаческий заявил, что действия президента Молдавии Майи Санду в отношении правительства и парламента находятся на грани узурпации власти и злоупотребления законом.
По его словам, с политической точки зрения создается впечатление, что президент Молдавии Майя Санду пытается заблокировать и наложить санкции в виде роспуска на парламент за то, что парламент не сформировал правительство. При этом Санду и не требует создания кабмина.
Министр отметил, что это «блокирует конституционную процедуру», и напомнил, что в случае «серьезного нарушения конституции» страны и присяги президентом налагаются юридические и политические санкции».
Ранее Санду заявила о перезагрузке отношений с ЕС и нормализации отношений с Россией.
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