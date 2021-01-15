Лукашенко заявил, что Белоруссия не заслужила введенных против неё санкций

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15 января 2021, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Белоруссия не заслужила введенных против нее санкций со стороны Запада, но страна должна научиться противостоять санкционному давлению. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, всякого рода санкционное давление - это чисто политические вещи, поскольку нет причин, чтобы против Белоруссии вводили санкции.

«Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Клином свет на Евросоюзе не сошелся», – отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что будет разговаривать с оппозицией, но не с предателями.