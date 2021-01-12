Лукашенко заявил, что будет разговаривать с оппозицией, но не с предателями

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12 января 2021, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть готова к диалогу с оппозицией, но не предателями.

«Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе, с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что диалог с оппозицией может идти как о конституционных изменениях, так и о «будущим нашей Белоруссии», предупредив «всех, кто еще тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится».

Ранее сообщалось, что Лукашенко подозревают в подготовке государственного переворота.