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Лукашенко заявил, что будет разговаривать с оппозицией, но не с предателями

, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лукашенко заявил, что будет разговаривать с оппозицией, но не с предателями
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть готова к диалогу с оппозицией, но не предателями.  

«Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе, с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что диалог с оппозицией может идти как о конституционных изменениях, так и о «будущим нашей Белоруссии», предупредив «всех, кто еще тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится».

Ранее сообщалось, что Лукашенко подозревают в подготовке государственного переворота.

ДВа

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