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Лукашенко подозревают в подготовке государственного переворота

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко подозревают в подготовке государственного переворота

Руководители белорусского протеста считают, что глава государства Александр Лукашенко планирует при помощи Всебелорусского народного собрания (ВНС) получить неограниченную власть в стране.

Чтобы остановить это, оппозиция призывает всех делегатов ВНС отказаться от участия в нём, в противном случае они будут внесены в Единую книгу регистрации преступлений. В ней уже зафиксированы преступления, совершённые белорусскими силовиками и чиновниками.

Один из лидеров оппозиции Павел Латушко считает, что работа ВНС нарушает конституционный строй государства, за что предусмотрено уголовное наказание. Всего в работе собрания планируют принять участие порядка 2700 человек. Оно пройдёт в первой половине февраля. Ранее Лукашенко сообщил, что делегаты ВНС будут избираться на 5 лет и частично выполнять функции президента. Им должны подчиняться министры и парламент. Эксперты не исключают, что президент Белоруссии планирует создать государственный орган, подобный политбюро ЦК КПСС. Формально Лукашенко уйдёт со своего поста, но по факту получит ещё больше власти в стране.

ПВ

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