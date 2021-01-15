Макрон предложил Эрдогану нормализовать отношения

Аргументы Недели → В мире 13+

15 января 2021, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эмманюэль Макрон. Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон адресовал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану письмо с желанием нормализовать отношения между Анкарой и Парижем. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства Турции, «очень хорошее и положительное письмо от Макрона» было получено два дня назад. Чавушоглу отметил, что турецкий лидер положительно отреагировал на письмо французского коллеги.

«Наш президент сказал: "Встретимся с удовольствием», сказал министр, уточнив, что речь идет, прежде всего, о видеоконференции и телефонных переговорах.

В ноябре прошлого года Макрон потребовал от Эрдогана уважать Францию.