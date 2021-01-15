Макрон предложил Эрдогану нормализовать отношения

15 января 2021, 17:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон адресовал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану письмо с желанием нормализовать отношения между Анкарой и Парижем. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам руководителя внешнеполитического ведомства Турции, «очень хорошее и положительное письмо от Макрона» было получено два дня назад. Чавушоглу отметил, что турецкий лидер положительно отреагировал на письмо французского коллеги.
«Наш президент сказал: "Встретимся с удовольствием», сказал министр, уточнив, что речь идет, прежде всего, о видеоконференции и телефонных переговорах.
В ноябре прошлого года Макрон потребовал от Эрдогана уважать Францию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.