Уголовное дело возбуждено на Украине из-за подаренной Лаврову иконы

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15 января 2021, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

генпрокуратура Украины, фото: golos.ua

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о незаконном вывозе иконы, подаренной главе МИД РФ Сергею Лаврову членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком в Восточном Сараеве.

Скандал произошел вокруг православной иконы XVIII века, которая якобы была "найдена в Луганске". Ее Додик подарил Сергею Лаврову на встрече в декабре 2020 года. 16 декабря посольство Украины в Сараево направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить происхождение православной иконы, которую охарактеризовало как "объект культурного наследия Украины". Агентство Srna размесило фото позолоченного образа, предположительно, Николая Чудотворца. На оборотной стороне иконы видна красная сургучная печать и оттиск на ней: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия". 19 декабря в МИД РФ сообщили, что икону вернут дарителям для уточнения ее истории. "Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я приму, и мы передадим ее им", - сказал тогда Додик.

Украинская сторона рассчитывает на то, что БиГ не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет Киеву содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы, а также поможет вернуть святыню на Украину.