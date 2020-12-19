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Икону, подаренную Лаврову в Боснии и Герцеговине, вернут для уточнения ее истории

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Икону, подаренную Лаврову в Боснии и Герцеговине, вернут для уточнения ее истории
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел России в субботу, 19 декабря, заявили, что икону, подаренную главе ведомства Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине, вернут дарителям в целях уточнения ее истории.

Уточняется, что икону возвратят дарителям для дальнейшего выяснения ее истории по линии Интерпола.

Напомним, в рамках визита в Боснию и Герцеговину министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в минувший понедельник посетил Восточное Сараево. Там член президиума страны от сербов Милорад Додик подарил ему православную икону, которая была написана 300 лет назад и якобы была "найдена в Луганске".

16 декабря посольство Украины в Сараево направило в МИД Боснии и Герцеговины ноту с требованием объяснить происхождение православной иконы, которую охарактеризовало как "объект культурного наследия Украины".

ЕТ

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