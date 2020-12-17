Посольство Украины требует вернуть икону, которую Лаврову подарили в Боснии и Герцеговине

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17 декабря 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Украины, pixabay.com

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в МИД республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону, которую ранее председатель Президиума БиГ Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Икона была преподнесена российскому дипломату 14 декабря в рамках его визита в Боснию и Герцеговину. Глава МИД БиГ Бисера Туркович отметила в четверг, 17 декабря, что посольство Украины в Сараево потребовало информацию о позолоченной иконе, которую Милорад Додик презентовал Сергею Лаврову.

В дипмиссии уточнили, что речь идет об иконе из Луганска, которая является "культурным благом Украины". Киев хочет узнать, как данный предмет попал в Боснию и Герцеговину, а также "остро требует разъяснений".