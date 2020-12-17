Боснийские эмиссары так и не встретились с Сергеем Лавровым и получили звания «трусов»

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17 декабря 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Недавний конфликт между боснийскими дипломЛаватами и главой МИД РФ Сергеем Лавровым вызвал широкое обсуждение в Европе, особенно в ряде Балканских стран.

По мнению президента Сербии, поступок боснийцев крайне недальновидный и даже оскорбительный. Жители Боснии всегда отличались особенным гостеприимством. Но в этот раз, 15 декабря они напрочь отказались встречаться с главным послом России, тем самым проявив неуважение. Они связали своё решение с высказываниями Лаврова по поводу Дейтонских соглашений. «Любой разговор лучше, чем бегство со встречи», - заявил между тем, Александр Вучич. Сербский лидер считает, что трусость в политике – худшее из всех зол. Вучич ещё раз упомянул, что с Россией будет поддерживать добрые отношения и не введёт никаких санкций.

Александр Вувич

Что до самих боснийских «беглецов», Желько Комшича и Шефика Джеферовича, то они пребывают в полной уверенности, что поступили правильно и, судя по всему, не собираются извиняться. Дипломаты посчитали, что Лаврову следовало бы начать встречу с боснийцами в главной столице государства, а не на землях Республики Сербской. Далее им не понравилась поддержка министром Иностранных дел РФ резолюции о военном нейтралитете Республики Сербской. Ну и в конечном счёте, недоумение вызвало отсутствие символики Боснии на встрече Лаврова и главы президиума БиГ Милорада Додика. Сам же российский министр посчитал, что боснийские эмиссары могли действовать «по чьей-то подсказке».