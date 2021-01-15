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Аскар Мамин остался у руля правительства Казахстана

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Аскар Мамин остался у руля правительства Казахстана
Аскар Мамин. Фото: сайт правительства Казахстана

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана большинством голосов поддержали кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра.

Кандидатуру Мамина, который ранее занимал эту должность, предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Накануне поддержать Мамина настоятельно рекомендовал председатель правящей партии Казахстана «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев. В итоге кандидатуру Мамина одобрили 78 депутатов Мажилиса при 21 воздержавшемся депутате.

Аскар Мамин возглавлял правительство с февраля 2020 года. После прошедших 10 января 2021 года парламентских выборов правительство сложило полномочия, и теперь должен быть сформирован новый кабмин.

ДВа

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