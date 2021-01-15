Аскар Мамин остался у руля правительства Казахстана
15 января 2021, 15:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Депутаты нижней палаты парламента Казахстана большинством голосов поддержали кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра.
Кандидатуру Мамина, который ранее занимал эту должность, предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Накануне поддержать Мамина настоятельно рекомендовал председатель правящей партии Казахстана «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев. В итоге кандидатуру Мамина одобрили 78 депутатов Мажилиса при 21 воздержавшемся депутате.
Аскар Мамин возглавлял правительство с февраля 2020 года. После прошедших 10 января 2021 года парламентских выборов правительство сложило полномочия, и теперь должен быть сформирован новый кабмин.
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