Назарбаев выступил за преемственность в правительстве Казахстана
14 января 2021, 14:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Премьер-министром республики должен остаться Аскар Мамин. Об этом заявил председатель правящей партии Казахстана «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев на заседании фракции в парламенте.
После состоявшихся парламентских выборов правительство должно сложить полномочия. В этой связи Назарбаев предложил «сохранить преемственность», отметив, что, несмотря на все трудности, правительство справилось со своей работой.
«На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если президент предложит Аскара Мамина, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру», – сказал Назарбаев.
Ранее сообщалось, что президент Токаев не будет наказывать участников протестных акций в Казахстане.
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