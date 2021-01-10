Токаев не будет наказывать участников протестных акций в Казахстане
10 января 2021, 13:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что наказывать участников акций протеста, связанных с выборами, в республике не будут.
Он отметил, что протестные настроения существуют во всех странах мира, а полиция будет действовать в строгом соответствии с законом.
«Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет. Наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», – подчеркнул глава Казахстана.
Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в голосовании на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана.
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