Токаев не будет наказывать участников протестных акций в Казахстане

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10 января 2021, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что наказывать участников акций протеста, связанных с выборами, в республике не будут.

Он отметил, что протестные настроения существуют во всех странах мира, а полиция будет действовать в строгом соответствии с законом.

«Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет. Наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», – подчеркнул глава Казахстана.

Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в голосовании на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана.