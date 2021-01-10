Токаев принял участие в голосовании на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана

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10 января 2021, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье проголосовал на выборах депутатов Мажилиса – это нижняя палата парламента республики.

Токаев отдал свой голос на избирательном участке, расположенном во Дворце школьников. После голосования глава государства заявил, что нынешние выборы должны стать шагом вперед в развитии демократии страны.

«Каждые выборы - это ведь серьезный экзамен на гражданскую зрелость. Я очень сильно надеюсь на то, что в нашем парламенте будут разные партии», - отметил Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев запретил досрочное освобождение осужденных коррупционеров.