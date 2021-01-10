ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Токаев принял участие в голосовании на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Токаев принял участие в голосовании на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье проголосовал на выборах депутатов Мажилиса – это нижняя палата парламента республики.

Токаев отдал свой голос на избирательном участке, расположенном во Дворце школьников. После голосования глава государства заявил, что нынешние выборы должны стать шагом вперед в развитии демократии страны.

«Каждые выборы - это ведь серьезный экзамен на гражданскую зрелость. Я очень сильно надеюсь на то, что в нашем парламенте будут разные партии», - отметил Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев запретил досрочное освобождение осужденных коррупционеров.

ДВа

Общество

Зюганов призвал вернуть долги пенсионерам: «У нас денег - куры не клюют!»

Зюганов призвал вернуть долги пенсионерам: «У нас денег - куры не клюют!»

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал власти отменить запрет на индексацию пенсий работающих пенсионеров и выплатить им все долги. По словам Зюганова, в нашей стране полно денег, «куры не клюют».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью