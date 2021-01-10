Токаев принял участие в голосовании на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана
10 января 2021, 10:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье проголосовал на выборах депутатов Мажилиса – это нижняя палата парламента республики.
Токаев отдал свой голос на избирательном участке, расположенном во Дворце школьников. После голосования глава государства заявил, что нынешние выборы должны стать шагом вперед в развитии демократии страны.
«Каждые выборы - это ведь серьезный экзамен на гражданскую зрелость. Я очень сильно надеюсь на то, что в нашем парламенте будут разные партии», - отметил Токаев.
Ранее сообщалось, что Токаев запретил досрочное освобождение осужденных коррупционеров.
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