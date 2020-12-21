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Токаев запретил досрочное освобождение осужденных коррупционеров

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Токаев запретил досрочное освобождение осужденных коррупционеров
Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента РК.

Лица, осужденные в Казахстане за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, не смогут воспользоваться условно-досрочным освобождением (УДО). Соответствующий закон подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Согласно документу, отбывающие наказание за серьезные коррупционные преступления заключенные более не смогут рассчитывать на УДО. Кроме того, вводится запрет для чиновников, депутатов парламента и судей на открытие счетов, хранение денег и ценностей в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана.

Кроме этого, в парламенте республики уже поднимался вопрос о необходимости запретить вывоз незаконно накопленного госслужащими капитала.

Ранее сообщалось о начале производства вакцины «Спутник V» в Казахстане.

ДВа

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