Токаев запретил досрочное освобождение осужденных коррупционеров

21 декабря 2020, 18:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Лица, осужденные в Казахстане за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, не смогут воспользоваться условно-досрочным освобождением (УДО). Соответствующий закон подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Согласно документу, отбывающие наказание за серьезные коррупционные преступления заключенные более не смогут рассчитывать на УДО. Кроме того, вводится запрет для чиновников, депутатов парламента и судей на открытие счетов, хранение денег и ценностей в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана.
Кроме этого, в парламенте республики уже поднимался вопрос о необходимости запретить вывоз незаконно накопленного госслужащими капитала.
Ранее сообщалось о начале производства вакцины «Спутник V» в Казахстане.
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